ولم يشارك فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في افتتاح الموسم الأسبوع الماضي نتيجة خوضه ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حيث خسر أمام مانشستر سيتي الإنكليزي في آب/أغسطس الماضي.

وبدأ زيدان المباراة بمشاركة "حرسه" القديم الذي يعول عليه مرة جديدة لاسيما القائد الأبدي سيرخيو راموس والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة والألماني طوني كروس والكرواتي لوكا مودريتش، اضافة إلى النروجي الموهوب الشاب مارتين أوديغارد أمام فريقه السابق بعد أن عاد إلى النادي الملكي بعد موسم اعارة مع سوسييداد.

ولم يجر زيدان أي تعاقد حتى الآن، لكنه تخلى عن صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريغيز لإيفرتون الإنكليزي بعد أن لعب بنظام الإعارة مع بايرن ميونيخ الألماني فيما عاد الجناح الويلزي غاريث بايل إلى ناديه السابق توتنهام الانكليزي الذي التحق به أيضاً الظهير سيرخيو ريغيلون، والمدافع الأيمن المغربي أشرف حكيمي لصالح إنتر ميلان الإيطالي بعدما كان معاراً لبوروسيا دورتموند الألماني.

وهدد بنزيمة هداف الفريق الموسم الماضي في الدوري أولًا بتسديدة من خارج المنطقة استقرت بسهولة بين يدي الحارس أليكس ريميرو (14).

وأتيحت فرصة للقائد راموس عندما وصلته الكرة داخل المنطقة إثر ركلة ركنية، سددها بقوة ارتدت من المدافع آيين مونيوز، حيث طالب راموس بركلة جزاء للمسة يد على الأخير (36).

وأهدر بنزيمة فرصة هدف محقق عندما اقتنص البرازيلي فينيسيوس جونيور تشتيت خاطئ من ريميرو، فمرر كرة خالصة إلى الفرنسي المتمركز في موقع جيد أمام المرمى، إلا أنه حاول التمرير ولم يجد أحداً (38).

أما أبرز فرص فريق المدرب إيمانويل ألغواسيل فأتت عن طريق السويدي ألكسندر أيزاك الذي سدد كرة من داخل المنطقة تصدى لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا برجله (43).

وبدأ سوسييداد، الذي تمركز في المراكز المؤهلة لدوري الابطال بداية الموسم الفائت قبل ان ينهار بعد استئناف المنافسات في حزيران/يونيو ليكتفي بمركز سادس مؤهل للدوري الأوروبي، الشوط الثاني من حيث أنهى الأول حيث وصلت الكرة إلى أندر يارينيتشيا داخل المنطقة سددها بيسراه بجانب القائم (47).

وتصدى مينيرو لمحاولة بنزيمة القوية من خارج المنطقة (62).

وشهدت المباراة في الدقيقة 63 دخول المخضرم دافيد سيلفا الذي وصل إلى النادي الباسكي من مانشستر سيتي الانكليزي لمدة عامين، في صفقة شكلت مفاجأة في سوق الانتقالات بعد أن كان انتقاله إلى لاتسيو الايطالي شبه مؤكد.

واكتفى ريال بنقطة يتيمة على أن يبدأ كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد موسمهما الأحد 27 أيلول/سبتمبر الحالي حين يلتقي الأول مع ضيفه فياريال والثاني مع ضيفه غرناطة، بعد أن منحا قسطاً من الراحة بعد وصولهما إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال.



