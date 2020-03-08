وكان النادي الملكي استعاد الصدارة الأسبوع الماضي من غريمه التقليدي برشلونة بتفوقه عليه بنتيجة 2-صفر، الا أنه خسرها السبت عندما تفوق النادي الكاتالوني بهدف نظيف على ريال سوسييداد ما حتم على ريال الفوز الأحد.

وتجمد رصيد فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عند 56 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، في هزيمة قد تشكل منعطفاً في مسعى ريال الطامح بالتتويج بلقب الليغا للمرة الأولى منذ عام 2017.

وافتتح البرازيلي سيدني التسجيل لأصحاب الارض (40) قبل أن يعادل الفرنسي كريم بنزيمة للضيوف قبل الاستراحة (45+3 من ركلة جزاء)، فيما قضى كريستان تيو لاعب برشلونة السابق على آمال "الملكي" (82).

وهدد ريال أولاً عن طريق البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي سجل في مرمى برشلونة الأسبوع الماضي، عندما سدد كرة من داخل المنطقة مرت بجانب القائم الأيمن (16).

وحاول ادغار غونزاليز افتتاح التسجيل لأصحاب الأرض من رأسية بعد عرضية من خواكين إلا أنها مرت بجانب القائم (28).

واصل بيتيس ضغطه وكان قريباً من تسجيل الهدف الأول عندما مرر سيرخيو كاناليس كرة إلى الفرنسي نبيل فقير داخل المنطقة، تابعها الأخير "على الطائر" بيسراه بطريقة رائعة تصدى لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ببراعة (36).

وافتتح سيدني التسجيل لأصحاب الأرض بعدما وصلته الكرة على الجهة اليمنى داخل المنطقة من فقير، سددها صاروخية بيمناه في أعلى الزاوية اليسرى (40).

إلا أن سيدني تحول من بطل إلى مذنب عندما عرقل مواطنه مارسيلو داخل المنطقة وتسبب بركلة جزاء ترجمها بنزيمة بنجاح (45+3).

وأهدر خواكين فرصة ذهبية عندما وصلته الكرة من كاناليس داخل المنطقة فراوغ كورتوا وبدلا من أن يسدد في المرمى الخالي حاول التمرير إلى كاناليس، الا أن الكرواتي لوكا مودريتش كان في المكان المناسب لقطع الكرة (55).

وأتيحت فرصتان في غضون ثوان معدودة لريال عندما سدد مودريتش كرة صاروخية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس جويل روبليس، قبل أن تصل إلى الفرنسي فيرلان مندي الذي سدد كرة ارتدت من العارضة (70).

وقضى كريستيان تيو على ريال مدريد عندما اقتنص تمريرة خاطئة في وسط الملعب إلى سيرخيو راموس، وانطلق بالكرة نحو المنطقة مسدداً على يسار كورتوا (82).