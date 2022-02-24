ريال مدريد يفتتح أكاديمية في مسقط من قبل beIN SPORTS February 24, 2022 10:09 0:37 دقيقة أعلن ريال مدريد افتتاحَ أكاديميةٍ له في العاصمةِ العمانية مسقط في الربع الثاني من العام الحالي. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد -آخر الفيديوهات 2:58 دقيقة مباراة برشلونة ونابولي – التغطية الخاصة 1:09 دقيقة شفيونتيك في تصريح حصري لـ beIN SPORTS 0:37 دقيقة ريال مدريد يفتتح أكاديمية في مسقط 0:57 دقيقة فيليكس: "قدّمنا مباراة جيّدة" 3:34 دقيقة مانشستر يونايتد يخطف التعادل من أتلتيكو مدريد 5:08 دقيقة موقعة بنفيكا وأياكس تنتهي على وقع التعادل 4:35 دقيقة ليفربول يتجاوز ليدز بنصف دزينة وصلاح يتألق 0:41 دقيقة كوتون سبورت يعود بنقطة من ملعب أوتو دويو 0:55 دقيقة فالكاو يتحدث عن فترته السابقة في الليغا 0:45 دقيقة ليدز يحدد هوية الجماهير المعتدية على إيلانغا