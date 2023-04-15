ريال مدريد يعود بفوز من أرض قاديش من قبل beIN SPORTS April 15, 2023 23:01 4:39 دقيقة فاز ريال مدريد خارج أرضه على فريق قاديش 2-صفر اليوم السبت في الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل كل من ناتشو (72) وماركو أسينسيو (76) هدفي الـ"ميرينغي". ويحتل ريال مدريد مركز الوصافة بـ62 نقطة. الملخصات الدوري الإسباني ريال مدريد -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة ليونيل ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو 4:39 دقيقة ريال مدريد يعود بفوز من أرض قاديش 4:30 دقيقة باريس سان جيرمان يحسم مواجهة القمّة أمام لونس 0:44 دقيقة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز يفوز على بروكلين نتس 1:04 دقيقة مبابي يواصل كتابة التاريخ 0:58 دقيقة دقيقة صمت أمام النصب التذكاري لمأساةِ هيلزبره 0:31 دقيقة النني يفتتح أكاديميةً لكرةِ القدم 4:14 دقيقة مانشستر سيتي يستعرض ويحقق فوزاً ثميناً على ليستر 0:29 دقيقة رين يحقق فوزاً كبيراً على رانس 0:51 دقيقة روبليف يضرب موعداً مع رونه في النهائي