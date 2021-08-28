وسجل هدف الفوز الوحيد للفريق الملكي دانيال كارفاخال في الدقيقة 61.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل، في حين بقي رصيد الفريق الأندلسي نقطتين من تعادلين.

وتصدر ريال مدريد ترتيب الفرق متساوياً مع ارصدة ثلاثة فرق أخرى هي إشبيلية وفالنسيا ومايوركا، في حين يستطيع أتلتيكو مدريد بطل الموسم الماضي استعادة الصدارة في حال تحقيق فوزه الثالث توالياً منذ مطلع الموسم الحالي على ضيفه فياريال في ختام المرحلة الأحد.

وكان فريق العاصمة الإسبانية يخوض ثالث مباراة له توالياً خارج ملعبه بانتظار ان يستضيف ملعبه الشهير سانتياغو برنابيو أول مباراة له هذا الموسم في الحادي عشر من الشهر المقبل بعد فترة التوقف افساحاً في المجال أمام المنتخبات الوطنية لخوض مبارياتها في تصفيات مونديال قطر 2022.

أشرك مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو انشيلوتي الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور أساسياً بعد ان سجل ثلاثة أهداف منذ مطلع الموسم الحالي بينها ثنائية هامة الأسبوع الماضي عندما أنقذ فريقه من الخسارة أمام ليفانتي ليخرج بالتعادل 3-3، وكان قبلها تغلب على الافيس 4-1 في المرحلة الأولى.

ودفع البلجيكي إدين هازار بالتالي ثمن تألق فينيسيوس ليجلس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين قبل أن يشارك في الدقائق ال12 الاخيرة بدل من البرازيلي.

كانت الفرصة الأولى لريال عندما سدد مدافعه البرازيلي إيدر ميليتاو كرة قوية تصدى لها حارس ريال بيتيس روي سيلفا (8)، ورد عليه الفرنسي الدولي السابق نبيل فقير بكرة من ركلة حرة مباشرة أبعدها حارس ريال البلجيكي تيبو كورتوا (10).

وبقيت المباراة سجالاً في ما تبقى من الشوط الأول.

وفي الثاني ضرب ريال مدريد بعد محاولات عدة عندما مرر فينيسوس كرة داخل المنطقة باتجاه الفرنسي كريم بنزيمة ومنه إلى داني كارباخال الذي سددها على الطاير من داخل المنطقة داخل الشباك مسجلاً هدف المباراة الوحيد (61).