وبهذا الفوز المهم، رفع النادي الملكي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن غريمه المتصدر برشلونة الذي يواجه قادش غداّ الأحد.

وسجّل الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الهدف الأول في الدقيقة 78 قبل أن يضيف ماركو أسينسيو الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً عن ضائع.

وخاض ريال مدريد الذي يستعد لمواجهة ليفربول في أنفيلد الثلاثاء في دوري الأبطال، المواجهة بغياب نجمه الفرنسي كريم بنزيمة بداعي الإصابة ومواطنه أوريليان تشواميني والألماني توني كروس.

وفي مباريات أخرى، فاز ريال بيتيس على بلد الوليد 2-1 وريال مايوركا على فياريال 4-2، في حين تعادل ريال سوسييداد مع سلتا فيغو 1-1.