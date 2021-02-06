🚨ريال مدريد يعلن خضوع قائده سيرخيو راموس لعملية جراحية على مستوى ركبته اليسري دون الكشف عن مدة الغياب pic.twitter.com/N8I2luDWVD — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) February 6, 2021

ويتوقع أن يغيب راموس بين ستة وثمانية أسابيع بحسب الصحف المحلية، ما يعني أنه سيبتعد عن مبارتي فريقه في دوري الأبطال في 24 شباط/فبراير و16 اذار/مارس، ليشكل ضربة قوية لتشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ويأمل زيدان أن يعود لاعبه إلى ربع نهائي محتمل في نيسان/أبريل بالإضافة إلى الكلاسيكو المحلي ضد برشلونة في 11 نيسان/أبريل.

ولم يلعب راموس (35 عاما) منذ 14 كانون الثاني/يناير، عندما خسر الفريق الملكي أمام أتلتيك بلباو في نصف نهائي الكأس السوبر الإسبانية.

ويراقب أيضا مدرب المنتخب لويس انريكي حالة راموس، قبل خوض كأس أوروبا الصيف المقبل، بالإضافة إلى تصفيات مونديال 2022 في نهاية إذار/مارس ضد اليونان وجورجيا وكوسوفو.

كما دخل اللاعب في مفاوضات مع حامل لقب الدوري حول تمديد عقده الذي ينتهي في حزيران/يونيو.

وكان اللاعب قد عاد إلى التمارين الاسبوع الماضي، لكن آلاما إضافية في ركبته اليسرى دفعت الاطباء للجوء الى خيار الجراحة. قال زيدان في مؤتمر صحافي الجمعة "ما نريده أن يعود إلينا في أسرع وقت".