ريال مدريد يعلن عن تمديد عقد لاعبه كارفخال من قبل beIN SPORTS July 29, 2021 16:05 0:43 دقيقة أعلن ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس عن تمديد عقد لاعبه داني كارفخال حتة يونيو 2025. وتوّج كارفخال (29 عاماً) بعدة ألقاب مع الفريق الملكي كان أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات. 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣@DaniCarvajal92 | #Carvajal2025 pic.twitter.com/4BgnQsfkww — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) July 29, 2021 تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد كارفخال -آخر الفيديوهات 3:11 دقيقة القطريون في أميركا يعربون عن فخرهم بأداء الأدعم 5:17 دقيقة نيمار ومبابي سعيدان جداً باللعب معاً في سان جيرمان 0:44 دقيقة الدحيل يتعاقد مع التونسي فرجاني ساسي 3:18 دقيقة انسحاب بايلز شكّل صدمة للكثيرين 0:45 دقيقة الإتحاد الكرواتي لكرة القدم يقيل رئيسه دافور شوكر 13:45 دقيقة آخر أخبار الألعاب الأولمبية الصيفية اليوم الخميس 0:43 دقيقة ريال مدريد يعلن عن تمديد عقد لاعبه كارفخال 3:13 دقيقة مشعل عيسى برشم في لقاء حصري مع beIN SPORTS 2:42 دقيقة المنتخب القطري لتجاوز أميركا في نصف النهائي 0:54 دقيقة الفيحان: "واجهت بعض الصعوبات"