وخضع مندي الثلاثاء لفحوص طبية وتبيّن من التشخيص أنه يعاني من التهاب في الغشاء الذي يغطي قصبة الساق بحسب ما أفاد النادي الملكي في بيان، من دون أن يحدّد المدة التي يحتاجها اللاعب للتعافي بل اكتفى بالقول إن عودته تعتمد على "الطريقة التي تتطور بها الإصابة".

لكن الصحافة الإسبانية أشارت إلى أن هذه الإصابة تحتاج بين أسبوعين وستة أسابيع، ما يعني أنه مهدد بالغياب عما تبقى من مشوار ريال في الدوري المحلي حيث يختتم صراعه على اللقب مع جاره أتلتيكو وغريمه برشلونة في 23 أيار/مايو، كما هناك احتمال ألا يكون مع منتخب بلاده في بطولة أوروبا "يورو 2020" حيث يبدأ مشواره في 11 حزيران/يونيو.

وعاد مندي للتو من إصابة في قدمه اليسرى أبعدته عن الملاعب منذ منتصف نيسان/أبريل، وشارك لمدة 63 دقيقة في مباراة منتصف الأسبوع المنصرم التي خسرها ريال أمام مضيفه تشيلسي الإنكليزي صفر-2 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه غاب عن مباراة الدوري المحلي الأحد ضد إشبيلية.

Parte médico de Mendy.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 11, 2021



