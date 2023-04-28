وأوضح ريال مدريد أنّ مودريتش لديه إصابة على مستوى فخذه اليسرى مشيراً إلى أنّه سيراقب تقدم حالة اللاعب.

وذكرت عدة صحف مختصة أنّ مودريتش قد يغيب عن مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب حاجته للراحة لقرابة أسبوعين.

ومن المؤكد أنّ مودريتش سيغيب عن لقاء الدوري المقرر يوم غد السبت أمام ألميريا، مع احتمال ضئيل لمشاركته في مواجهة نهائي الكأس في السادس من الشهر القادم أمام أوساسونا.

وتحوم الشكوك أيضاً بشأن مشاركة مودريتش في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي في التاسع من الشهر المقبل.