وجاء الإعلان عن إصابة بيريز بعد أيام من وقوع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق في فخِّ ذات الفيروس الذي أصاب العديد من نجوم كرة القدم حول العالم.

وتضمن بيان ريال مدريد: "أوضحت الفحوصات الدورية لفيروس كورونا (كوفيد-19) أن نتيجة رئيسنا فلورنتينو بيريز جاءت إيجابية، على الرغم من عدم وجود أي أعراض".

ولم تظهر أي أعراض على زيدان وعاد إلى ملعب التدريبات في العاصمة مدريد صباح الثلاثاء بعد فترة من الحجر الصحي.



ويقضي بيريز فترة ولايته الثانية كرئيس لنادي ريال مدريد استهلها في عام 2009، وذلك بعد الفترة الأولى بين عامي 2000 و2006.