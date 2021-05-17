أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الاثنين إصابة نجمه ولاعب وسطه الألماني توني كروس بفيروس كورونا.

وجاء هذا الإعلان بعد أن كان الفريق الملكي أكد الأسبوع الماضي أن كروس خضع للعزل الصحي بعد أن كان في اتصال مباشر مع شخص أصيب بفيروس كورونا.

وكان كروس قد غاب عن مواجهة ريال مدريد الأحد أمام مستضيفه أتلتيك بيلباو والتي انتهت بفوز الريال بهدف نظيف.

بيان رسمي: توني كروس#ريال_مدريد — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) May 17, 2021

وبذلك تأكد غياب كروس عن المباراة الحاسمة والمصيرية السبت القادم أمام فياريال في المرحلة الأخيرة من عمر الدوري الإسباني.

وحتى يحتفظ ريال مدريد بلقب الليغا عليه أن يفوز على فياريال وينتظر تعثر أتلتيكو مدريد المتصدر أمام مستضيفه بلد الوليد سواء بالتعادل أو بالخسارة في المرحلة ذاتها.

