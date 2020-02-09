عوّض ريال مدريد خروجه المخيّب من كأس ملك إسبانيا وضمن بقاءه في صدارة الدوري المحلي بعد فوزه الكبير على مضيفه أوساسونا 4-1 الأحد ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين.

وخرج النادي الملكي من الدور ربع النهائي لكأس الملك الخميس بخسارته أمام ضيفه ريال سوسييداد 3-4، إلا أنه عوّض هذه الخيبة بفوز على أوساسونا سيضمن له البقاء في صدارة الليغا بعد أن ابتعد بفارق 6 نقاط مؤقتاً عن مطارده المباشر وغريمه التقليدي برشلونة الذي يحل ضيفاً على ريال بيتيس لاحقاً.

وحقق ريال فوزه الخامس توالياً وخرج من دون هزيمة للمباراة الثانية عشرة على التوالي في الدوري رافعاً رصيده 52 نقطة مع 15 انتصاراً، سبعة تعادلات وهزيمة واحدة.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق أوناي غارسيا (14) قبل أن يرد ريال برباعية حملت توقيع كل من إيسكو (33)، سيرخيو راموس (38) والبديلين لوكاس فاسكيز (84) والصربي لوكا يوفيتش (90+2).

وبدأ أوساسونا اللقاء بقوة وكان الطرف الأفضل طيلة الدقائق الأولى مهدداً مرمى ريال باكراً عندما وصلت الكرة إلى خوسيه مانويل أرناييز على الجهة اليسرى داخل المنطقة إلا أن تسديدته مرت بجانب المرمى (3).

وواصل أوساسونا ضغطه وهدد مجدداً بعد فاصل مهاري لروبن غارسيا الذي وصلته الكرة إلى داخل المنطقة فراوغ راموس وبعده البرازيلي كاسيميرو قبل أن يسدد الكرة باتجاه المرمى تصدى لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بيد واحدة (4).

وكوفئ أصحاب الأرض على جهودهم عندما رفع روبن الكرة من ركنية إلى أوناي غارسيا الذي تابعها برأسه في الشباك على يسار كورتوا (14).

وكان الهدف بمثابة إنذار للنادي الملكي الذي رفع أداءه وهدد عن طريق الويلزي غاريث بايل الذي أعاده المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى التشكيلة بعدما استبعده عن لقاء الدربي أمام أتلتيكو الأسبوع الماضي ومباراة الكأس، عندما تابع كرة على الطائر بيسراه من داخل المنطقة مرت بجانب القائم (18).

وواصل ريال ضغطه وكاد أن يعادل النتيجة عن طريق دانيال كارفاخال إلا أنه فشل في الاستفادة من الخروج الخاطئ للحارس، قبل أن يرفع كرة لبايل إلا أن رأسيته علت العارضة (30).

وأثمر ضغط الريال عن هدف عندما وصلت الكرة لإيسكو بتمريرة من بايل ارتدت من أحد المدافعين، فتابعها الدولي الإسباني على الطائر بيمناه داخل الشباك (33).

واحتاج بطل إسبانيا في 33 مناسبة لخمس دقائق من أجل التقدم في النتيجة عندما رفع الكرواتي لوكا مودريتش الكرة من ركنية وصلت إلى كاسيمسرو الذي مررها برأسه إلى راموس غير المراقب على باب المرمى، فأسكنها برأسه في الشباك (38) مسجلا أقله هدفاً في الليغا للعام السابع عشر على التوالي.

وحاول أوساسونا معادلة الأرقام باكراً بعد الاستراحة عندما سدد إنييغو بيريز كرة صاروخية بيسراه من خارج المنطقة علّت العارضة (52)، قبل أن تمر كرة روبن غارسيا الزاحفة على بعد سنتمترات من القائم بعد عرضية من ناتشو فيدال إلى داخل المنطقة (54).

وكاد إيسكو أن يسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه عندما سدّد كرة قوية بيسراه من على مشارف المنطقة تصدى لها الحارس سيرخيو هيريرا.

وسجل النادي الملكي الهدف الثالث عندما وصلت الكرة إلى الفرنسي كريم بنزيمة على مشارف المنطقة فتلاعب بمدافعين ومررها إلى فاسكيز، بديل بايل، المتوغل داخل المنطقة دون مراقبة على الجهة اليمنى فسددها على يمين الحارس (84).

واختتم ريال الذي يلتقي مانشستر سيتي بطل إنكلترا في الموسمين الماضيين في الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، التسجيل بهدف ليوفيتش الذي دخل مكان بنزيمة في الدقيقة 88، متابعاً بيسراه كرة على الطائر في سقف المرمى بعد تمريرة من الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (90+2).