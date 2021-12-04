

ونجح فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالعودة بثلاث نقاط ثمينة امام سوسييداد الذي تصدر الـ "لا ليغا" لفترة قبل أن يتعرّض لسلسلة هزائم أبعدته عن المركز الأول، وذلك بفضل هدفي البرازيلي فينيسيوس جونيور (47) والبديل الصربي لوكا يوفيتش (57).



ورفع ريال رصيده إلى 39 نقطة متقدما على إشبيلية الثاني بفارق ثماني نقاط (31)، وريال بيتيس الثالث (30) وأتلتيكو الرابع (29).



وعلى الرغم من خروج نجم ريال الفرنسي كريم بنزيمة مبكراً من اللقاء بسبب مشكلة عضلية (17)، لم يتأثر أداء الـ "ميرينغي" كثيرًا، لا سيما في الشوط الثاني، عندما تمكن الفريق من معالجة بعض الثغرات، والسيطرة أكثر على الاستحواذ.



وجاء الهدف الأول عبر المتألق فينيسيوس جونيور بعد مجهود فردي على مشارف المنطقة فراوغ أكثر من لاعب قبل أن يمرّر ليوفيتش الذي دخل مكان بنزيمة، فأعادها الأخير لزميله البرازيلي الذي أظهر مرونة عالية أمام المرمى مانحاً ريال هدف التقدم (47).

وهذا الهدف هو العاشر لفينيسيوس في 16 مباراة هذا الموسم ليصبح أول لاعب مولود في العام 2000 أو بعده يتخطى العشرة أهداف في الموسم نفسه من المسابقة.



ولم يتأخر يوفيتش في تعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني، والأول له شخصياً هذا الموسم في الدوري، من كرة رأسية على مقربة من المرمى ليمنح فريقه أفضلية واضحة (57).



أجرى سوسييداد تبدلَين سريعين لتنشيط هجومه، غير أنّ ريال حافظ على ثباته ليحقّق فوزه الـ 12 هذا الموسم من 15 مباراة.