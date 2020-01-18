ووقع متوسط الميدان الدفاعي للميرنغي على هدفيه في الدقيقة 57، 69، أما هدف الزائر الأندلسي الوحيد فسجله الهولندي لوك دي يونغ 64.

وصار رصيد ريال مدريد 43 نقطة ليقضي الفريق ليلته متصدراً بانتظار ما ستفسر عنه مباراة برشلونة (40 نقطة) وغرناطة غداً الأحد.

أما إشبيلية فتوقف رصيده عند النقطة 35 في المركز الرابع.

وخاض فريق المدرب زين الدين زيدان مباراة صعبة للغاية في شوطيها، بعد تماسك إشبيلية في خطوطه الثلاث وتشكيله الخطر في عدد من المناسبات.

وهذه أول ثنائية لكاسيميرو في مسيرته الاحترافية.

وفيما يلي تفاصيل من مباراة ريال مدريد وإشبيلية:

نهاية المباراة بفوز ريال مدريد 2-1.

- د 89 المغربي يوسف النصيري المنتقل حديثاً لإشبيلية كاد أن يقتل ريال مدريد بالتعادل، لكن كرته انحرفت عن المرمى.

- 69 كاسيميرو يعيد فريقه للتقدم برأسية رفعها له فاسكيز وارتاح بالإرتقاء لها كثيراً البرازيلي وسط مشاهدة مدافعي إشبيلية.





- د 64 هدف التعديل لإشبيلية، من دي ونغ الذي يصر على تسجيل اسمه في لائحة الهدافين ويدون التعادل.

- هدف لريال مدريد، د 57، البرازيلي كاسيمير يتبادل الكرة مع يوفيتش ثم يسجل الأول هدفاً غالياً للملكي.

- فاز ريال مدريد في كل من آخر 10 مباريات بيتية لعبها أمام إشبيلية في الليغا، مسجلاً 35 هدفاً فيها، أطول سلسلة انتصارات بيتية له أمامه في المنافسة.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0

- إشبيلية لم يُحبطه الهدف المُلغى، بل اكنسب المزيد من الثقة لشن الهجمات على منافسه المدريدي.

- د 30 الهولندي لوك دي يونغ يسجل هدف التقدم لإشبيلية برأسية رائعة تلقاها من ركنية. لكن الحكم يلغيه بعد العودة للفار بسبب خطأ لاعب إشبيلية ارتكبه نيمانيا غوديل على إيدر ميلتاو.

- إشبيلية بقيادة نافاس والحدادي لديه الجرأة الكاملة لتشكيل خطورة كبيرة على مرمى كورتوا.

- د 12 الألماني طوني كروس يهدد مرمى إشبيلية بتسديدة قوية لكن التشيكي توماس فاسليك يلتقطها بإتقان.

- جماهير ريال مدريد متمحسة لبداية المباراة بعد أن قدم لها القائد راموس كأس السوبر.