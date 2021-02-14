ريال مدريد يطمح للضغط على أتلتيكو من بوابة فالنسيا من قبل beIN SPORTS February 14, 2021 14:55 3:14 دقيقة يستضيف ريال مدريد منافسه فالنسيا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو لحساب منافسات الجولة الثالثة و العشرين من الدوري الإسباني، ويطمح النادي الملكي إلى الفوز لمواصلة مطاردته لجاره المتصدر أتلتيكو مدريد. تقارير إخبارية ريال مدريد فالنسيا -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة الاتحاد الإفريقي يخاطب الوداد 3:14 دقيقة ريال مدريد يطمح للضغط على أتلتيكو من بوابة فالنسيا 2:56 دقيقة روما يهزم أودينيزي بثلاثية نظيفة 0:35 دقيقة بايرن ميونيخ يعلن رسمياً عن التعاقد مع أوباميكانو 1:13 دقيقة كونتي سعيد بتحسن إنتر وإنزاغي يوضح هدف لاتسيو 3:13 دقيقة ليون يسقط أمام مونبلييه 4:50 دقيقة ميسي يبدع وبرشلونة يمطر شباك ألافيس بخماسية 3:16 دقيقة سقوط مفاجئ لميلان على أرض سبيتسيا 1:12 دقيقة مورينيو ينتقد تقنية "حكم الفيديو المساعد" 0:33 دقيقة هذا ما أعجب غوارديولا في مباراة سيتي وتوتنهام!