افتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل في الدقيقة 55 قبل أن يضيف القائد كريم بنزيمة الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 77 والثالث في الدقيقة 82 رافعاً رصيده إلى 22 هدفاً في صدارة هدافي الدوري.

وحقق النادي الملكي فوزه الرابع توالياً في الدوري رافعاً رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة وبفارق 10 نقاط عن إشبيلية الثاني، في حين مني ريال مايوركا بخسارته الخامسة توالياً والرابعة عشرة هذا الموسم، فبقي في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.

وتعرض بنزيمة الذي يقدّم أفضل مستوياته مع الريال لإصابة في قدمه اليسرى في الدقيقة 85 واضطر إلى ترك الملعب ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين بعدما استنفذ المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي التبديلات الخمسة القانونية.

وخاض ريال مدريد المواجهة أمام مايوركا منتشياً بفوزه (3-1) على باريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي وبلوغه ربع النهائي المسابقة بفوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (3-2).

واستعد فريق المدرب كارلو أنشيلوتي بأفضل طريقة لمواجهة الكلاسيكو التي ستجمعه مع غريمه برشلونة يوم الأحد القادم في "سانتياغو برنابيو" ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الليغا.

