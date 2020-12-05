وسجل هدف ريال مدريد الوحيد، حارس إشبيلية المغربي ياسين بونو بالخطأ في مرمى فريقه بعد أن حاول إيقاف كرة البرازيلي فينيسيوس جونيور 56.

وصار رصيد الفريق الملكي 20 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الفريق الأندلسي عند النقطة 16 في المركز الخامس.

ودخل ريال ملعب إشبيلية حيث خسر النادي الملكي ست من مبارياته التسع الأخيرة، على خلفية ثلاث مباريات متتالية في الدوري المحلي من دون فوز وخسارة في منتصف الأسبوع في دوري ابطال اوروبا.

ولم يذق ريال طعم الفوز محليًا في آخر ثلاث مباريات، فخسر أمام فالنسيا 1-4 وأمام ديبورتيفو ألافيس 1-2، وتعادل مع فياريال 1-1، كما سقط قاريا أمام شاختار بهدفين نظيفين ما أدى الى حملة انتقادات في الصحف الإسبانية.

لكن الفوز السبت على إشبيلية القادم بدوره من هزيمة قاسية على الملعب ذاته في منتصف الأسبوع على يد تشلسي الإنكليزي 0-4 في دوري الأبطال، سيخفف الضغط عن زيدان الذي يعاني من كثرة الغيابات في فريقه نتيجة إصابة كل من القائد سيرخيو راموس والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي ودانيال كارفاخال والدائم الإصابة البلجيكي إدين هازار.

هدية بونو

ورفع ريال رصيده الى 20 نقطة من ستة انتصارات من 11 مباراة، ليصبح ثالثا مؤقتاً بفارق الأهداف أمام فياريال الذي يلعب الأحد مع إلتشي.

ولم يقدم الفريقان الكثير في نصف الساعة الأول من اللقاء، لكن ريال كان الأخطر بثلاث فرص للبرازيلي فينيسيوس جونيور (2) والفرنسي كريم بنزيمة (6) والألماني توني كروس الذي كان الأقرب للوصول إلى الشباك بتسديدة لولبية جميلة من مشارف المنطقة إلا أن الكرة مرت قريبة من القائم الأيسر (22).

ومرة أخرى، كان ريال الأقرب الى افتتاح التسجيل لكن الحارس المغربي ياسين بونو حرمه من ذلك بعد أن تألق في صد محاولة لبنزيمة كانت الأخيرة في الشوط الأول (37).

وفي بداية الشوط الثاني، كاد إشبيلية أن يفتتح التسجيل من أول فرصة خطيرة له في اللقاء بتسديدة أكروباتية للهولندي لوك دي يونغ، لكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا أنقذ الموقف (52).

وجاء رد ريال مثمراً إذ وجد طريقه إلى الشباك بخطأ من الحارس بونو في تقدير ارتماء لفينيسيوس جونيور على كرة عرضية من الفرنسي فيرلان مندي، فارتدت منه إلى الشباك، ليحتسب الهدف للمغربي عن طريق الخطأ في شباك فريقه (56).

واستفاق إشبيلية بعد الهدف، وهاجم مرمى كورتوا وكان قريباً من إدراك التعادل من ركلة حرة للصربي نيمانيا غوديلي (75) وتسديدة من خارج المنطقة للبديل سوسو (80) وأخرى أكروباتية خلفية للأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (85)، لكنه عجز عن هز شباك كورتوا وانتهى الأمر بفريق مدرب ريال السابق خولن لوبيتيغي بتلقي الهزيمة الرابعة له هذا لموسم، فتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الخامس موقتا.

وحقق ليفانتي فوزه الثاني فقط هذا الموسم، وجاء على حساب ضيفه خيتافي بثلاثية نظيفة، مستفيداً من اضطرار الأخير لإكمال اللقاء بتسعة لاعبين بعد طرد لاعبين في الدقيقتين 7 و77.

وسجل للفائز روجر مارتي 5، دانيال غوميز الكون 17، خورخي دي فروتوس 57.