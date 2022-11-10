عاد ريال مدريد إلى سكة الانتصارات بعد تجاوزه عقبة ضيفه قاديش 2-1 يوم الخميس في المرحلة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وظهر ريال مدريد بصورة مغايرة لتلك التي كان عليها الإثنين الفائت حين خسر أمام رايو فايكانو 3-2، إذ سيطر بشكل شبه كامل على المباراة أمام قاديش وكان الطرف الأفضل.

وجاء الهدف الأول بفضل البرازيلي ميليتاو الذي استثمر كرة من الألماني توني كروس (40).

وأضاف كروس هدف تأمين الفوز من تسديدة قوية مع الدقيقة السبعين.

وأهدر ريال مدريد عدة فرص متاحة للتسجيل ليتمكن قاديش من تذليل الفارق بعد جهد مميز من لوكاس بيريز (81).

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 35 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد قاديش عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

وفي مباريات أخرى تعادل رايو فايكانو مع سلتا فيغو دون أهداف وانتصر فالنسيا بنتيجة عريضة على ضيفه ريال بيتيس 3-0.