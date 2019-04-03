سقط ريال مدريد للمرة الأولى منذ عودة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، وذلك بخسارته أمام مضيفه فالنسيا 1-2، اليوم الأربعاء، في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني.

سجل البرتغالي غيديش 34 والأرجنتيني إيزكيال غاراي 83 ثنائية فالنسيا، فيما سجل كريم بنزيمة هدف ريال مدريد في الدقيقة 90+3.

تجمد رصيد ريال مدريد عند 57 نقطة في المركز الثالث بفارق 13 نقاط عن المتصدر برشلونة، فيما رفع فالنسيا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس.

- نهاية المباراة بفوز مستحق لفالنسيا مقابل سقوط أول لريال مدريد منذ عودة زيدان.

- كريم بنزيمة يسجل هدفاً متاخراً لريال مدريد مقلصاً الفارق 2-1.

- ليلة سيئة لريال مدريد الذي ظهر بشكل باهت في ثالث مباراة لمدربه الجديد القديم زين الدين زيدان.

- الأرجنتيني إيزكيال غاراي يضاعف النتيجة لفالنسيا من ضربة رأسية إثر ركنية نفذها القائد باريخو.

- هجمة مرتدة سريعة لفالنسيا يقودها مورينو وتصل على إثرها الكرة لغاميرو الذي مرّر لسولير الذي لم يسجل.

- محاولات يائسة لا ترقى لدرجة الفرص من جانب ريال مدريد العاجز تماماً على قيام بأي عمل هجومي ناجح.

- رودريغو مورينيو يتلاعب بدفاع ريال مدريد ويسدّد كرة زاحفة مرت قريبة من مرمى نافاس.

- الظهور المخجل لريال مدريد كاد مارسيلو أن يضع حداً له بتسديدة قوية تفطن لها نيتو.

- لم يتحسّن أداء ريال مدريد مع بداية الشوط الثاني بل كاد فالنسيا أن يضيف الهدف الثاني عبر سولير لولا براعة كيلور نافاس الذي أنقذ ناديه من هدف محقق.

- ريال مدريد عاجز تماماً على خلق الفرص، في المقابل استطاع فالنسيا تسجيل هدف وحيد وكان بإمكانه إضافة هدف آخر على الأقل في الشوط الأول الذي انتهى بتفوق الخفافيش.

- فالنسيا يكثف محاولاته على مرمى نافاس، تسديدة أولى من كوندوغبيا أتبعها مورينو بتسديدة ثانية وكلتاهما فوق المرمى.

- اندفع فالنسيا باحثاً عن الهدف الثاني، عرضية سولير تجد رأسية غاميرو الذي أخطأ المرمى.

- البرتغالي غيديش يكسر الصمت والجمود الكبير في ملعب المستايا ويسجل الهدف الأول في المباراة بتسديدة متقنة تجاوزت مهارة نافاس.

- أول محاولة هجومية جدية في المباراة كانت من تسديدة قوية للألماني طوني كروس تعامل معها الحارس البرازيلي نيتو بنجاح.

- بعد مرور 10 دقائق على انطلاق المباراة لم تشهد المواجهة أي فرصة لتسجيل الهدف الأول من هنا أوهناك.

- تبدأ المواجهة بأهداف مشتركة، حيث يسعى زيدان إلى تحقيق الفوز الثالث توالياً منذ عودته لقيادة ريال مدريد، فيما يبحث فالنسيا عن فوز يقربه خطوة إضافية نحو المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة ريال مدريد