ودوّن اللاعب خوسيه موراليس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79.

ولم تتوقف نكسة ريال مدريد التي جاءت أيضاً قبل استضافته مانشستر سيتي الانكليزي الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، عند الهزيمة، بل خسر جهود مهاجمه العائد من الإصابة الدولي البلجيكي إدين هازار الذي ترك الملعب وهو يعرج في الدقيقة 66 بسبب إصابة في الكاحل.

وهي الخسارة الثانية لريال مدريد هذا الموسم بعد الأولى امام ريال مايوركا، وجاءت بعد سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه المتواضع سلتا فيغو 2-2 في المرحلة الماضية، فتراجع إلى المركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند 53 نقطة بفارق نقطتين خلف برشلونة ضيفه الثقيل في المرحلة المقبلة.

وكان ريال مدريد صاحب الأفضلية والسيطرة لكن مهاجميه فشلوا في ترجمة الفرص التي سنحت أمامهم خصوصا الفرنسي كريم بنزيمة وهازار، فيما اعتمد ليفانتي على الهجمات المرتدة ونجح في اقتناص هدف الفوز من إحداها على قلتها.

وكرر ليفانتي ما فعله مع برشلونة عندما تغلب عليه 3-1 في المرحلة الثانية عشرة.

مباراة ريال مدريد وليفانتي - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بفوز ليفانتي على ريال مدريد 1-صفر

86: هجمات خطيرة لفريق ليفانتي

79: تصويبة موراليس القوية في شباك ريال مدريد (1-صفر)

60: تصويبة مارتي صدها البلجيكي كورتوا بسهولة

53: هازار ينفرد بالحارس ويفشل في هز الشباك

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

40: تصويبة صاروخية للكراوتي مودريتش أبعدها الحارس بصعوبة

39: ضغط "ملكي" على الخط الخلفي لفريق ليفانتي

24: تصويبة البرازيلي مارسيلو مرت برداً وسلاماً على مرمى ليفانتي

16: خروج حارس ليفانتي فرنانديز كاد أن يتسبب بهدف لريال مدريد بعد أن فشل في ابعاد الكرة ليضربها كاسيميرو برأسه فمرت بجانب الخشبات الثلاث

11: الفرنسي بنزيمة في وضعية انفراد لكن تصويبته تجد حارس ليفانتي

10: أول محاولة على المرمى كان وراءها العائد من الاصابة البلجيكي هازار .

بداية مباراة الجولة 25 من الدوري الإسباني على أرضية ملعب سيوداد دي فالنسيا

التشكيلة الأساسية للفريقين

ريال مدريد

ليفانتي