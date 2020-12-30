ويحتل الريال المركز الثاني على لائحة ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 32، وسيحل الفريق الملكي ضيفاً ثقيلاً على إلتشي ضمن المرحلة السادسة عشرة من المسابقة.

وخاض الريال 15 مباراة فاز في 10 وتعادل في مواجهتين ولقي الفريق ثلاث هزائم، فيما يحتل إلتشي المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة.

معلومات البث المباشر

• مواجهة إلتشي وريال مدريد ستنطلق مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

• ستكون مباراة إلتشي وريال مدريد منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD3.

• وكما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

