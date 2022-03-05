ريال مدريد يسعى لتخطي عقبة ضيفه سوسييداد من قبل beIN SPORTS March 5, 2022 11:26 2:53 دقيقة سيحاول ريال مدريد نسيان الموقعة الكبرى التي تنتظره أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بعد أيام قليلة، من أجل التركيز على مواجهته ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني، أملا في زيادة فارق الصدارة مع أقرب ملاحقيه. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد ريال سوسييداد -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة كونتي يقر بأنه يحتاج مزيداً من الوقت مع توتنهام 0:51 دقيقة غوارديولا يسعى لفرض أسلوب سيتي في الديربي المرتقب 3:53 دقيقة مواجهة مرتقبة بين نيس وباريس سان جيرمان 2:37 دقيقة انطلاق بطولة العالم للمشي في سلطنة عمان 2:20 دقيقة اكتمال المربع الذهبي في بطولة تحدي كأس الخليج 1:20 دقيقة ألفاريث يتحدث عن مسيرته مع أتليتيك بيلباو 2:53 دقيقة ريال مدريد يسعى لتخطي عقبة ضيفه سوسييداد 4:03 دقيقة الأهلي والمريخ - التغطية الخاصة 4:04 دقيقة إشبيلية يتعثر بالتعادل أمام ألافيس 0:26 دقيقة بيراميدز مؤقتاً في الصدارة