ويدين النادي الملكي بهذا الفوز لماركو أسينسيو الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وبفضل هذا الفوز استعاد ريال مدريد وصافة جدول الترتيب مؤقتاً، إذ رفع رصيده إلى 71 نقطة بفارق نقطتين عن أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثالث الذي يواجه إلتشي الأحد، وبفارق 11 نقطة خلف برشلونة المتصدر. في المقابل توقف رصيد خيتافي عند 34 نقطة في المركز 18 المهدد بالهبوط.

سوسييداد يتعثر

وأهدر ريال سوسييداد رابع الترتيب تقدّمه بهدفين أمام ضيفه جيرونا السابع وسقط بفخ التعادل 2-2، فيما استفاد فياريال على أكمل وجه بفوزه 5-1 على ضيفه أتلتيك بلباو.

وأحيا فياريال آماله في اقتناص مركز رابع مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ رفع رصيده الى 57 نقطة خامسًا ومقلصًا الفارق الى خمس نقاط مع ريال سوسييداد الرابع.

وتقدّم ريال سوسييداد الذي يشرف عليه المدرب إيمانول ألغواسيل عبر ميكل أويارسابال من ركلة جزاء (5) ثم صانع اللعب المخضرم دافيد سيلفا (24).

مع ذلك، قاتل الفريق الكاتالوني، فقلص الفارق عن طريق المدافع البرازيلي الشاب يان كوتو (37)، ثم عادل عبر المهاجم الأوروغوياني المخضرم كريستيان ستواني قبل الاستراحة (45).

لاحقًا، حقق فياريال فوزًا كاسحًا عبر ألخاندرو بايينا (24 و90)، السنغالي نيكولا جاكسون (37 و50) وهدف عكسي لأيتور باريديس (61).

أحرز أويهان سانسيت هدف الضيوف الوحيد من ركلة جزاء (45+3).

هذا و فاز أوساسونا على ضيفه ألميريا 3-1.