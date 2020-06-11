ريال مدريد يستعد للعودة بطموح التتويج بلقب الليغا من قبل beIN SPORTS June 11, 2020 12:31 2:35 دقيقة يعود ريال مدريد إلى السباق نحو لقب الليغا واضعاً نصب عينيه تخطي غريمه برشلونة والتتويج بالدوري. -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة ما هو العرض الذي رفضه ريال مدريد من جاره أتلتيكو؟ 2:35 دقيقة ريال مدريد يستعد للعودة بطموح التتويج بلقب الليغا 2:12 دقيقة عودة بالذاكرة إلى حال الدوري الإسباني قبل توقفه 2:25 دقيقة إلغاء الموسم الكروي في لبنان 0:25 دقيقة فوز صعب لرايو فاييكانو على ألباسيتي 2:37 دقيقة الأولمبية الدولية تسعى لتقليص نفقات أولمبياد طوكيو 0:29 دقيقة تحديد موعد انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني 3:56 دقيقة آخر أخبار عودة الدوري الإسباني 0:48 دقيقة هازنهوتل يمتدح فيرنر 0:32 دقيقة برشلونة يعدّ العدّة لمواجهة مايوركا