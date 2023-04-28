ريال مدريد يستضيف ألميريا وعينه على النقاط الثلاث من قبل beIN SPORTS April 28, 2023 20:23 3:40 دقيقة يعود ريال مدريد إلى ملعبه سانتياغو برنابيو و أمام جمهوره حيث يستضيف ألميريا الذي تنفّس قليلا الصعداء بفوزه خارج قواعده على منافس مباشر و هو خيتافي في الجولة الماضية. و يسعى ريال مدريد إلى ردّ الاعتبار بعد سقوطه في جيرونا والحفاظ على مركزه الثاني. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد -آخر الفيديوهات 4:49 دقيقة الوداد يتخطّى سيمبا ويبلغ نصف نهائي دوري الأبطال 3:32 دقيقة بوخوم يفرض التعادل على بوروسيا دورتموند 3:40 دقيقة ريال مدريد يستضيف ألميريا وعينه على النقاط الثلاث 0:42 دقيقة السد يتغلّب على الريان 0:40 دقيقة الشارقة يتوّج بلقب كأس رئيس دولة الإمارات 1:09 دقيقة تشافي يدعو لاعبيه إلى نسيان مباراة رايو فاييكانو 0:40 دقيقة ألكاراث يواصل حملة الدفاع عن لقبه في دورة مدريد 0:43 دقيقة برشلونة يُنهي تحضيراته لمواجهة ريال بيتيس 1:09 دقيقة روبليف يسير بثبات في دورة مدريد 1:23 دقيقة شيبا يؤكد جاهزية المغرب لأمم إفريقيا تحت 17 عامًا