ونجح ريال مدريد في اقتناص فوزه الثاني توالياً وهذه المرة على حساب خيتافي 2-0 يوم الثلاثاء ضمن في مباراة مؤجلة من الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الإسباني.

ودوّن الفرنسي كريم بنزيمة هدف ريال مدريد الأول بضربة رأس (60) بعد كرة وصلته من البرازيلي فينيسيوس جونيور منهياً صيام الشباك الذي استمر لساعة كاملة.

وعاد فلوران مندي بعد ست دقائق فقط ليؤكد فوز ريال مدريد مستثمراً عرضية البرازيلي الآخر مارسيلو.

وصار رصيد ريال مدريد 46 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر والذي لعب مباراتين أقل.

وهذا الفوز الثاني لريال مدريد توالياً بعدما تجاوز مضيفه هويسكا السبت الفائت 2-1 كما أنّه الانتصار الثالث في آخر أربع مباريات في الليغا.

