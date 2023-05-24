ودخل لاعبو الملكي بقميص موحد الاسم "فيني" ورقم 20، كما رفعت جماهير الملكي عبارة بالإسباني

"Vinicius somos todos. Basta ya" كلنا فينيسيوس، كفى بالفعل.

ثم دخل النجم البرازيلي الذي تعرض للعنصرية في مباراة فالنسيا لتحية اللاعبين والجماهير.

ووقف لاعبو ريال وفاليكانو خلف لافتة كتب عليها "العنصريون، خارج كرة القدم"، في إطار حملة مشتركة من الاتحاد والدوري الإسباني عقب الاساءات العنصرية التي تعرض لها البرازيلي أمام فالنسيا في المرحلة الماضية.

وعرض لاعبو ريال مدريد اسم ورقم قميص فينيسيوس وسط تصفيق الجمهور. وبدوره صفّق فينيسيوس الذي كان جالساً إلى جانب رئيس النادي فلورنتيو بيريس متأثراً بشكل واضح بالتكريم المخصص له.

وقد يعود فينيسيوس إلى المباريات مع ريال مدريد السبت عندما يحل لوس بلانكوس ضيفاً على إشبيلية الذي بلغ نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



