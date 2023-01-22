ريال مدريد يخوض مباراة صعبة أمام بيلباو من قبل beIN SPORTS January 22, 2023 09:11 2:45 دقيقة وبعد تأهله الشاق إلى ربع نهائي كأس الملك بريمونتادا في ميدان فياريال ينتقل ريال مدريد إلى بيلباو لمواجهة منافس عنيد سيعقد بلا شك من مهمة الظفر بنقاط المباراة للبقاء قريباً من المتصدر برشلونة. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد -آخر الفيديوهات 2:45 دقيقة ريال مدريد يخوض مباراة صعبة أمام بيلباو 1:31 دقيقة ليهيتشكا يقصي ألياسيم من بطولة أستراليا 1:58 دقيقة أكرد: "الركراكي لعب دوراً كبيراً في إنجاز المغرب" 2:11 دقيقة برشلونة يبحث عن الابتعاد بالصدارة من بوابة خيتافي 3:02 دقيقة مانشستر يونايتد يحل ضيفاً على آرسنال في لقاء منتظر 1:04 دقيقة ريباكينا تنهي مشوار شفيونتيك وتصعد لربع النهائي 0:39 دقيقة فوز ثمين لإشبيلية على قاديش 3:13 دقيقة الجزائر تختتم دور المجموعات بالعلامة الكاملة 3:53 دقيقة المنتخب الليبي يتغلّب على نظيره الإثيوبي 3:15 دقيقة أتليتيكو مدريد يكرم وفادة بلد الوليد بثلاثية