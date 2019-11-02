وفشل الفريق الملكي في استغلال هزيمة برشلونة على أرض ليفانتي 1-3 لخطف الصدارة منه فبقي في مركز الوصافة (22 نقطة) وبفارق الأهداف عن الفريق الكاتالوني المتصدر فيما يحتل ريال بيتيس المركز 14 مؤقتاً برصيد 13 نقطة.
|مباراة ريال مدريد وريال بيتيس - التفاصيل والأحداث
نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين
93: المغربي زهير فضال يستبسل في الذود عن مرماه
91: فينيسيوس يهدر فرصة زيارة الشباك
82: تصويبة فقير أبعدها بتميز الحارس كورتوا
64: الفرنسي مندي ينفرد بحارس ريال بيتيس ويضيع فرصة افتتاح التسجيل
51: كرتوا يبعد تصويبة مورينو القوية
عودة المباراة في شوطها الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
45: كاناليس حاول خداع الحارس كورتوا الذي تألق في ابعاد الكرة
44: بنزيمة يمهد لراموس الذي صوب كرة قوية أبعدها الحارس جويل روبلاس
36: محاولة بنزيمة مرت برداً وسلاماً على حصون ريال بيتيس
08: الحكم يرفض هدف هازارد على خلفية وجوده في حالة تسلل
بداية المباراة على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو
التشكيلة الأساسية للفريقين:
ريال مدريد
ريال بيتيس