وفشل الفريق الملكي في استغلال هزيمة برشلونة على أرض ليفانتي 1-3 لخطف الصدارة منه فبقي في مركز الوصافة (22 نقطة) وبفارق الأهداف عن الفريق الكاتالوني المتصدر فيما يحتل ريال بيتيس المركز 14 مؤقتاً برصيد 13 نقطة.



مباراة ريال مدريد وريال بيتيس - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين

93: المغربي زهير فضال يستبسل في الذود عن مرماه

91: فينيسيوس يهدر فرصة زيارة الشباك

82: تصويبة فقير أبعدها بتميز الحارس كورتوا

64: الفرنسي مندي ينفرد بحارس ريال بيتيس ويضيع فرصة افتتاح التسجيل

51: كرتوا يبعد تصويبة مورينو القوية

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

45: كاناليس حاول خداع الحارس كورتوا الذي تألق في ابعاد الكرة

44: بنزيمة يمهد لراموس الذي صوب كرة قوية أبعدها الحارس جويل روبلاس

36: محاولة بنزيمة مرت برداً وسلاماً على حصون ريال بيتيس

08: الحكم يرفض هدف هازارد على خلفية وجوده في حالة تسلل

بداية المباراة على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو

التشكيلة الأساسية للفريقين:

ريال مدريد

ريال بيتيس