تعادل ريال مدريد مع مضيفه فياريال 0-0 اليوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفشل ريال مدريد في التسجيل للمباراة الثانية من آخر ثلاث مباريات في جميع المنافسات ليظهر تأثره الواضح بغياب نجمه الفرنسي كريم بنزيمة بسبب الإصابة.

وكان ريال مدريد يمني النفس بفوز يبعده بصدارة الدوري الإسباني ويمنحه جرعة معنوية قبل لقاء مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاع ريال مدريد ثلاث فرص محققة للتسجيل على مدار الدقائق التسعين بينما كاد فياريال يباغت ضيفه في أكثر من مناسبة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط عن إشبيلية الذي تجاوز إلتشي 2-0 أمس الجمعة فيما صار رصيد فياريال 36 نقطة في المركز الخامس بالتساوي مع أتلتيكو مدريد السادس.