جمال جبالي يلقي الضوء على ريال مدريد ما بعد كأس العالم، ويحمل بعض الإجابات من المعني الأول كارلو أنشيلوتي.

مواجهة بلد الوليد وريال مدريد موعدك معها سيكون في الساعة 23:00 مساء اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة وستذاع عبر قناة beIN SPORTS 1.

