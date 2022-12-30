جمال جبالي يلقي الضوء على ريال مدريد ما بعد كأس العالم، ويحمل بعض الإجابات من المعني الأول كارلو أنشيلوتي.
مواجهة بلد الوليد وريال مدريد موعدك معها سيكون في الساعة 23:00 مساء اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة وستذاع عبر قناة beIN SPORTS 1.
جمال جبالي يلقي الضوء على ريال مدريد ما بعد كأس العالم، ويحمل بعض الإجابات من المعني الأول كارلو أنشيلوتي.
مواجهة بلد الوليد وريال مدريد موعدك معها سيكون في الساعة 23:00 مساء اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة وستذاع عبر قناة beIN SPORTS 1.
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