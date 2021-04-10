وسجل كل من الفرنسي كريم بنزيمة (13) والألماني طوني كروس (28) هدفي الفريق الملكي في المقابل سجل أوسكار مينغويزا (60) هدف برشلونة الوحيد.

واعتلى ريال مدريد صدارة الـ"ليغا" مؤقتاً بـ66 وبنفس رصيد نقاط جاره أتلتيكو مدريد الذي يحل ضيفاً غداً على ريال بيتيس في المقابل يأتي برشلونة في المركز الثالث بـ65 نقطة.



مباراة ريال مدريد وبرشلونة - التفاصيل والأحداث

ريال مدريد وبرشلونة | نهاية المباراة بفوز ريال مدريد على برشلونة 2-1.

دق 94: ريال مدريد وبرشلونة | كرة موريبا تصطدم بالعارضة وتحرم برشلونة من ادراك التعادل.

دق 77: ريال مدريد وبرشلونة | المباراة دخلت منعرجاً حاسماً، أصبحت هجمة بهجمة

دق 68: ريال مدريد وبرشلونة | أراخو ينقذ برشلونة من على الخط النهائي للمرمى من هدف ثالث

دق 61: ريال مدريد وبرشلونة | تسربات ألبا تشكل خطورة كبيرة على ريال مدريد

دق 61: ريال مدريد وبرشلونة | فينيسيوس يتوغل ويحاول ارسال عرضية حولها أراخو في قائم فريقه.

دق 60: ريال مدريد وبرشلونة | مينغويزا يسجل هدف برشلونة الأول بعد عرضية تركها غريزمان بذكاء كبير (2-1)

دق 57: ريال مدريد وبرشلونة | تصويبة بنزيمة فوق الخشبات الثلاثة للفريق الكاتالوني.

ريال مدريد وبرشلونة | يحافظ ريال مدريد على نهجه في هذه المباراة وهو الاعتماد على المرتدات وترك البناء الهجومي لبرشلونة.

ريال مدريد وبرشلونة | عودة المباراة في شوطها الثاني.

ريال مدريد وبرشلونة | نهاية الشوط بتقدم ريال مدريد على برشلونة 2-صفر.

دق 48: ريال مدريد وبرشلونة | ميسي يحاول وكورتوا يمنعه من هز الشباك.

دق 46: ريال مدريد وبرشلونة | ركنية ميسي المباشرة تجد القائم

دق 45: ريال مدريد وبرشلونة | منظومة دفاعية مميزة وضعها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان

دق 43: ريال مدريد وبرشلونة | مغادرة فاسكيز متأثراُ بإصابته في الركبة قد تأثر نسبياً على أداء ريال مدريد

دق 40: ريال مدريد وبرشلونة | برشلونة يعاني كثيراً من ثقل محور الدفاع وغياب التوازن بين الهجوم والدفاع

دق 34: ريال مدريد وبرشلونة | ريال مدريد زعزع أركان برشلونة بالمرتدات، فالفيردي يصوب وكرته على القائم، ثم فاسكيز يرسل كرة قوية ردها تيرشتيغن بصعوبة.

دق 28: ريال مدريد وبرشلونة | كروس في تنفيذ كرة ثابتة، تصطدم بداست ثم بألبا ثم تلج شباك برشلونة (2-صفر).

دق 21: ريال مدريد وبرشلونة | ريال مدريد الأفضل حالياً في المباراة، كل هجماته تشكل خطورة كبيرة على حصون برشلونة

دق 13: ريال مدريد وبرشلونة | الفرنسي كريم بنزيمة يفتتح التسجيل لريال مدريد بطريقة فنية رائعة بعد عرضية رائعة من فاسكيز (1-صفر).

دق 10: ريال مدريد وبرشلونة | عرضية ألبا نحو ديمبلي تجد الحارس البلجيكي كورتوا.

دق 03: ريال مدريد وبرشلونة | برشلونة يلعب بطريقته المعتادة، التدرج في البناء الهجومي ومحاولة إيجاد فجوة في دفاع الفريق الملكي لضرب حصونه في المقابل بداية حذرة لريال مدريد الذي يبحث عن اغلاق المنافذ واستغلال المرتدات لزعزعة الدفاع الكاتالوني.

ريال مدريد وبرشلونة | بداية مواجهة الكلاسيكو على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو

ريال مدريد وبرشلونة | التشكيلة الأساسية

ريال مدريد