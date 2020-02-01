متابعة: مازن الريس

حسم ريال مدريد زعامة العاصمة بفوزه على أتلتيكو مدريد بهدف دون رد اليوم السبت ضمن الأسبوع الثاني والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكسر الفرنسي كريم بنزيمة عقدته بتسجيله الهدف الأول له في 16 مباراة أمام أتلتيكو على أرض ملعب سانتياغو برنابيو مستفيداً من تمريرة مواطنه ميندي (56).

وسيطر ريال مدريد بالمجمل على اللقاء وكان الطرف الأخطر، فيما تكفل البلجيكي تيبو كورتوا بإبطال مفعول بعض مرتدات أتلتيكو مدريد.

وصار رصيد ريال مدريد 49 نقطة بالصدارة بفارق ست نقاط مؤقتاً عن برشلونة الذي سيلاقي ليفانتي الأحد، بينما تجمّد رصيد أتلتيكو عند 36 نقطة وبات مركزه الخامس مهدداً.

مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد - التغطية الخاصة

- ريال مدريد يقود المباراة إلى بر الأمان بفضل خبرته حتى إطلاق صافرة النهاية.

(81) في سيناريو معتاد، فينيسيوس يتوغل داخل منطقة جزاء المنافس ويسدد كرة سهلة بين يدي أوبلاك.

(76) تسديدة جديدة من مودريتش بجانب المرمى.

- انتصاف الشوط الثاني وريال مدريد هو الطرف الأفضل حتى الآن.

(64) البديل البرازيلي فينيسيوس يجرب حظه بتسديدة يمسكها أوبلاك.

هدف (56): الفرنسي كريم بنزيمة يظهر ويسجل هدف التقدم لصالح ريال مدريد.

(45+1) السلوفيني أوبلاك يلتقط تسديدة الكرواتي مودريتش مستفيداً من تمركزه الممتاز.

(42) انفراد كوريا تنتهي تسديدته خارج المرمى والحكم يرفع الراية بعد انتهاء الهجمة.

- هدوء غريب في الدقائق الفائتة والحذر يفرض نفسه قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

(24) كورتوا يتألق مجدداً وينقذ ريال مدريد من هدف كاد يسجله فيتولو.

(19) أخطر الفرص تأتي من تسديدة ساوول التي انحرفت عن المرمى وقبلها بدقيقة كورتوا يتصدى لتسديدة أخرى.

(16) ريال مدريد الطرف الأفضل والألماني كروس يجرب حظه بتسديدة من بعيد تخطئ المرمى.

(11) راموس يضيع بغرابة فرصة الهدف الأول لصالح ريال مدريد بتسديدة طائشة.

(9) البلجيكي كورتوا يصل قبل ألفارو موراتا لبينية خطيرة.

(7) راموس يفتتح فرص المباراة بتسديدة خطيرة من داخل منطقة الجزاء تعلو العارضة.

انطلاق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو.

التشكيلة الأساسية للفريقين في "ديربي مدريد"

| ريال مدريد |

| أتلتيكو مدريد |