ريال مدريد يحتفل مع جماهيره في ساحة ثيبيليس بلقب الليغا من قبل beIN SPORTS April 30, 2022 22:16 10:05 دقيقة احتشدت جماهير ريال مدريد في ساحة ثيبيليس للاحتفال رفقة الفريق الملكي بلقب الدوري الإسباني الذي توّج به للمرة 35 في تاريخه. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد -آخر الفيديوهات 3:50 دقيقة أتلتيكو مدريد يخسر أمام أتليتك بيلباو 3:58 دقيقة ليون يضرب موعداً مع برشلونة في النهائي 0:35 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين فالنسيا وليفانتي 10:05 دقيقة ريال مدريد يحتفل بلقب الليغا مع جماهيره 0:53 دقيقة طرابزون سبور يتوج بلقب الدوري التركي 1:27 دقيقة غاري لينيكر يتحدّث عن تتويج ريال مدريد بالليغا 0:51 دقيقة التعادل يحسم مباراة لونس ونانت 4:45 دقيقة مانشستر سيتي يتجاوز مطب ليدز يونايتد بنجاح 3:46 دقيقة برشلونة يتأهل إلى النهائي على حساب فولفسبورغ 3:59 دقيقة أبرز المحطات التي مرّ بها ريال مدريد قبل التتويج