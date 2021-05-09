متابعة - فراس بن أحمد

وافتتح البرازيلي فيرناندو التسجيل للضيوف في الدقيقة 22 ثم أدرك أسينسيو التعادل لريال مدريد (67) وبعد ذلك تمكن الكرواتي إيفان راكيتيتش من منح التقدم للفريق الأندلسي من علامة الجزاء (78) وبعد ذلك تصويبة الألماني كروس يحولها البلجيكي إيدين هازار في شباك الضيوف (94).

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بـ75 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة الثالث وبعيداً بنقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد المتصدر في المقابل يأتي إشبيلية رابعاً بـ71 نقطة.



مباراة ريال مدريد وإشبيلية - التفاصيل والأحداث

ريال مدريد وإشبيلية| نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 .

دق90 + 4 - ريال مدريد وإشبيلية| تصويبة كروس اصطدمت بالبلجيكي هازار وتحولت في شباك الفريق الأندلسي (2-2).

دق78 - ريال مدريد وإشبيلية| الكرواتي راكيتيتش من علامة الجزاء يضيف الهدف الثاني (2-1).

دق77 - ريال مدريد وإشبيلية| الحكم يعود للتثبت من الحالة واعلان ركلة جزاء للفريق الأندلسي.

دق74 - ريال مدريد وإشبيلية| لقطة طريفة وغريبة واستثنائية في المباراة، الحكم يعلن عن ركلة جزاء لريال مدريد بعد عرقلة بنزيمة لكن حكام الـVAR يلفتون نظره للمسة يد على ميليتاو لاعب الفريق الأبيض - وضعية معقدة

دق67 - ريال مدريد وإشبيلية| أسينسيو القادم من دكة البدلاء يدرك التعادل للفريق الملكي (1-1)

دق66 - ريال مدريد وإشبيلية| بطريقة غريبة فينيسيوس يضيع فرصة ادراك التعادل

دق61 - ريال مدريد وإشبيلية| هجمة مرتدة رائعة لرفاق النصيري لكن تصويبة راكيتيتش كانت تنقصها الدقة المطلوبة.

دق55 - ريال مدريد وإشبيلية| لايزال ريال مدريد يضيق الخناق على الفريق الأندلسي المحصن بشكل جيد.

دق52 - ريال مدريد وإشبيلية| تصويبة مودريتش الخادعة صدها بونو ببراعة

ريال مدريد وإشبيلية| عودة المباراة في شوطها الثاني

سجل البرازيلي فيرناندو، لاعب إشبيلية، ثلاثة أهداف في موسم واحد في كل دوري يلعب فيه لأول مرّة (الدوري البرتغالي، الدوري الإنكليزي الممتاز، الدوري التركي، الدوري الإسباني).

ريال مدريد وإشبيلية| نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأندلسي على صاحب الدار بهدف دون رد.

دق44 - ريال مدريد وإشبيلية| رأسية المدافع الفرنسي كوندي بين يدي الحارس كورتوا.

دق41 - ريال مدريد وإشبيلية| كاسيميرو يحاول مباغتة الحارس بونو إلا أن تصويبته كانت بعيدة عن شباك إشبيلية.

كريم بنزيمة يقدم أداءًا رائعاً في هذه المباراة خلافاً لليافع البرازيلي فينسيوس الذي يفتقد للخيارات والقرارات الصائبة.

دق31 - ريال مدريد وإشبيلية| ريال مدريد يُجبر الفريق الأندلسي على المكوث في مناطقه بعد محاولات رفاق بنزيمة لإدراك التعادل.

دق25 - ريال مدريد وإشبيلية| تصويبة كاسيميرو سهلة للحارس المغربي ياسين بونو

دق22 - ريال مدريد وإشبيلية| سذاجة دفاعية غريبة من مدافعي ريال مدريد تكلفهم هدفاً للضيوف سجله البرازيلي فيرناندو (1-صفر).

بعد البداية الجيدة لرفاق الكرواتي راكيتيتش تأثر أداء إشبيلية بعد الهدف الملغى لفريق ريال مدريد وبات الفريق الأندلسي عشوائي الأداء في المقابل تحسن وجه الفريق الأبيض كثيراً مقارنة بالبدايات.

دق17 - ريال مدريد وإشبيلية| ريال مدريد أصبح ماسكاً بزمام الأمور بالضغط على الفريق الأندلسي من خلال الاختراقات التي تأتي من الأطراف.

دق12 - ريال مدريد وإشبيلية| الحكم يرفض هدف كريم بنزيمة لأن صاحب التمريرة الحاسمة ألفارو أودريوزولا كان في وضعية تسلل. (الـVAR تدخل في هذه الحالة).

دق08 - ريال مدريد وإشبيلية| إشبيلية يضغط عالياً على الفريق الملكي في المقابل يحاول أبناء المدرب زيدان التأمين الدفاعي ثم شن الهجمات المرتدة في بداية المباراة.

دق04 - ريال مدريد وإشبيلية| بداية واعدة للمباراة التي تحمل في طياتها حماساً وقتالاً بين الفريقين

ريال مدريد وإشبيلية| بداية المواجهة التي تندرج ضمن مباريات الأسبوع 35

ريال مدريد وإشبيلية| فاز ريال مدريد في آخر 11 مباراة على أرضه ضد إشبيلية في الليغا.

ريال مدريد وإشبيلية| مواجهة القمّة تدور على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو

التشكيلة الأساسية:

ريال مدريد

إشبيلية