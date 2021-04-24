متابعة: مازن الريس



تعثر ريال مدريد أمام ضيفه ريال بيتيس بالتعادل 0-0 السبت في المرحلة الثانية والثلاثين مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وصار رصيد ريال مدريد 71 نقطة بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد المتصدر والذي لعب مباراة أقل، فيما رفع ريال بيتيس رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس مؤقتاً.



مباراة ريال مدريد وريال بيتيس - التغطية الخاصة

انتهاء المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

(86) البلجيكي هازار يسيء التصرف في كرة متاحة للتسجيل ويضيع على ريال مدريد فرصة خطف المباراة.

(76) البديل البرازيلي فينيسيوس جونيور يفعل كل شيء إلا التسجيل بعد مجهود فردي مميز.

(66) الكرواتي مودريتش يجرب خيار التسديد من بعيد وبرافو يبعد الخطر.

(65) إيغلسياس يهدر بطريقة غريبة فرصة افتتاح بيتيس للنتيجة.

(60) أخطر فرص المباراة من الأرجنتيني رودريغيز لكن كورتوا في المكان المناسب.

(57) المكسيكي النشيط لاينز يجرب حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تخطئ المرمى.

(55) كرة قوية خادعة من رودريغو ترتطم في عارضة التشيلي برافو.

(53) ضربة رأس من الجزائري عيسى مندي يمسكها كورتوا دون عناء.

(50) بنزيمة يفشل في استلام كرة بينية ويفوّت على ريال مدريد فرصة التقدم.

انطلاق الشوط الثاني.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل بلا أهداف.

(43) البرازيلي ميليتاو يتدخل في الوقت الحاسم وينقذ ريال مدريد من تلقي هدف مفاجئ.

(29) كاناليس يرد سريعاً بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تنحرف عن مرمى البلجيكي كورتوا.

(27) ريال مدريد يواصل الضغط مستفيداً من تحركات بنزيمة المؤثرة وضربة رأس من إيسكو تخطئ المرمى.

(25) ريال مدريد كاد يسجل في مناسبتين خلال دقيقة واحدة من محاولة للبرازيلي رودريغو تلتها أخرى للفرنسي كريم بنزيمة.

(18) أول ظهور لريال مدريد يأتي من تسديد إيسكو لركلة حرة مباشرة تعلو المرمى.

ريال مدريد يتحسن نسبياً مع الدقائق الخمس التالية لكن الخطورة غائبة.

مرور خمس دقائق على البداية ولا يوجد أي خطورة أو أفضلية لأي من الفريقين.

انطلاق المباراة.

القائمة الرسمية لكل من ريال مدريد وريال بيتيس