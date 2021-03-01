ويقام اللقاء اليوم الإثنين الساعة الـ11 ليلاً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الفريدو دي ستيفانو في العاصمة مدريد.

وفيما يلي بعض الأرقام التي تسبق اللقاء:

- فاز ريال مدريد بـ10 من آخر 11 مباراة على ملعبه بمواجهة ريال سوسييداد في الدوري الإسباني (خسارة 1)، يتخللها 3 انتصارات في 3 مباريات بالديار مع المدرّب زين الدين زيدان (مسجّلًا 3.7 هدفًا في المباراة الواحدة).



- لم ينهزم ريال سوسييداد في عددٍ أكبر من المباريات بالدوري الإسباني ممّا مُني به بمواجهة ريال مدريد (83، بالتوازي مع برشلونة)، كما تلقت شباكه عددًا من الأهداف من جانب النادي الملكي يفوق ما تلقاه من ايّ خصمٍ آخر في البطولة (318).

- يبتعد ريال مدريد بإنتصارٍ وحيد عن معادلة افضل سلسلة انتصارات بالنسبة اليه في الدوري الإسباني هذا الموسم (فاز بأوّل 5 مباريات من شهر ديسمبر)، كما يختبر أفضل سلسلة بالنسبة اليه من حيث عدم تلقّي الأهداف في البطولة هذا الموسم (3، بعد مرور 312 دقيقة منذ ان اهتزّت شباكه بسبب هدف خافي غالان لاعب هويسكا).

- خسر ريال سوسييداد مباراة واحدة فقط من آخر 8 مباريات ضمن إطار الدوري (4 انتصارات و3 تعادلات)، وهو فاز في آخر 3 مباريات، يتخللها آخر 2 من دون تلقّي الأهداف. في هذه الفترة، هزيمته الوحيدة كانت على ملعب سانشيز – بيزخوان امام اشبيلية (2-3 في 9 يناير 2021)

- في المواسم الـ50 بدوري النخبة الإسباني التي عرف فيها ريال مدريد 4 هزائم من الجولات الـ24 الأولى، احرز اللقب في 20% من هذه المواسم (10 مرّات، آخرها في موسم 2007-2008 بعد أن كان قد انهزم في 4 مباريات).

- وحدهما كريستيانو رونالدو وكارلوس سانتيانا (15 هدفًا لكلٍّ منهما) سجّلا اهدافًا اكثر لريال مدريد بشباك ريال سوسييداد ممّا فعل كريم بنزيمة في تاريخ الدوري الإسباني (8، بالتوازي مع باهينيو).

- اشترك كريم بنزيمة مباشرة في 12 هدفًا في المباريات الـ10 على ملعب فريقه بمواجهة ريال سوسييداد لفائدة ريال مدريد في جميع البطولات (7 اهداف و5 تمريرات حاسمة). بالإضافة الى ذلك، اشترك مباشرة في 5 اهداف في آخر 5 مباريات بمواجهة سوسييداد في الديار وخارجه (هدفان و3 تمريرات حاسمة).

- اقدم فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد على مراوغات (33) ونجح بأكبر عددٍ منها (16) بمواجهة ريال سوسييداد في مسيرته بالدوري الإسباني اكثر ممّا حقق امام ايّ منافسٍ آخر (نسبة نجاح عند 48.5%).

- سجّل اليكسندر ايزاك لاعب ريال سوسييداد ثلاثيّةً بشباك ألافيش في الجولة الماضية بالدوري الإسباني. كانت المناسبة الثانية التي اشترك فيها بـ3 اهداف في المباراة ذاتها في مختلف البطولات امام منافس من دوري النخبة، والمناسبة الأولى كانت في مسابقة كأس الملك الموسم الماضي، عندما سجّل هدفين وصنع الآخر بمواجهة ريال مدريد على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

- انهزم دافيد سيلفا لاعب ريال سوسييداد بعددٍ من المباريات امام ريال مدريد اكثر من ايّ منافسٍ آخر في الدوري الإسباني (6 هزائم في 10 مباريات)، وهو لم ينجح بالتسجيل بشباك ريال مدريد على ملعب فريقه في البطولة (في 5 مباريات)