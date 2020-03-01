ريال مدريد يتطلع للفوز على برشلونة لانتزاع الصدارة من قبل beIN SPORTS March 1, 2020 13:05 2:18 دقيقة سيحاول ريال مدريد التعافي من آثار النتائج السلبية على أرضه في الفترة الأخيرة وانتزاع الصدارة من برشلونة حامل اللقب، عندما يستضيف غريمه التقليدي في مباراة قمة الدوري الإسباني. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد -آخر الفيديوهات 2:18 دقيقة ريال مدريد يتطلع للفوز على برشلونة لانتزاع الصدارة 2:19 دقيقة برشلونة يطمح للابتعاد بالصدارة 2:07 دقيقة بطولة الشقب تحقّق نجاحاً كبيراً في نسختها السابعة 0:35 دقيقة لاعبو بايرن وهوفنهايم يمررون الكرة لبعضهم البعض! 2:28 دقيقة beIN تسأل جمهور بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس 2:25 دقيقة دورة أكابولكو: نادال يتوّج بلقبه الأول في 2020 1:49 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:39 دقيقة محمد النهيري: "الهدف الأول منحنا الثقة" 2:38 دقيقة الوداد يتخطى النجم بثنائية ذهابا ويترقب موقعة رادس 0:22 دقيقة استبدال دي ماريا للإصابة وتوخيل واثق