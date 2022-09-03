تخطّى ريال مدريد عقبة ضيفه ريال بيتيس بصعوبة بتغلّبه عليه بهدفين لواحد اليوم السبت في المرحلة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبادر أصحاب الأرض بافتتاح النتيجة عبر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 9.

لكن فرحة المدريديين لم تدم طويلاً إذ تمكّن سيرخيو كاناليس من إدراك التعادل للضيوف في الدقيقة 17.

وخطف البرازيلي الآخر رودريغو هدف الفوز لفريق العاصمة الإسبانية في الدقيقة 65.

وبذلك رفع "الميرينغي"، حامل لقب الليغا، رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الليغا محقّقًا العلامة الكاملة من 4 انتصارات متتالية إلى حد الآن.

في المقابل تجمّد رصيد بيتيس عند 9 نقاط في المرتبة الثانية مؤقتًا.

وتحضّر ريال بأفضل طريقة ممكنة قبل ثلاثة أيام من انطلاق حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يستهل مبارياته الثلاثاء أمام مضيفه سلتيك الاسكتلندي لحساب مباريات المجموعة السادسة.

