وسجل للفريق الملكي هدافه وقائده الفرنسي كريم بنزيمة 31، ومهاجمه البرازيلي رودريغو 89، أما هدف رايو فوقع عليه راؤول دي توماس 84.

وصار رصيد فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي 74 نقطة وعاد للمركز الثاني متقدماً بفارق نقطة عن جاره اللدود أتليتيكو مدريد الذي تراجع للمرتبة الثالثة بعدما أهدر تقدمه بثلاثة أهداف أمام مضيفه إسبانيول ليخرج متعادلاً 3-3.



، أما رايو فتوقف رصيده عند النقطة 46 في المركز الحادي عشر.

وأكد ريال تفوقه على ملعبه "سانتياغو برنابيو" حيث فاز في مبارياته الـ 11 الأخيرة أمام رايو فايكانو الذي فاز آخر مرة في عقر دار منافسه في عام 1996.

كما مُني رايو فايكانو الذي كان يصارع قبل شهر على مقعد أوروبي بخسارته الثالثة توالياً بعد سقوطه أمام ريال بيتيس 1-3 وإسبانيول 1-2.

ورفع بنزيمة رصيده إلى 18 هدفاً في المركز الثاني متأخراً بفارق 5 أهداف عن مهاجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي متصدر الترتيب (23).

وحقق فياريال فوزه الثالث توالياً على حساب ضيفه قادش 2-0، سجلهما السنغالي نيكولاس جاكسون (20 و45+2).

ورفع فريق "الغواصات الصفراء" رصيده إلى 63 نقطة وحافظ على آماله بالتأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل حيث يتأخر بفارق 5 نقاط عن ريال سوسييداد. وتجمد رصيد قادش الذي يصارع لعدم الهبوط عند 38 نقطة في المركز السادس عشر.

وعاد إشبيلية المنقوص بتعادل ثمين أمام مضيفه إلتشي الذي هبط إلى الدرجة الثانية 1-1.

افتتح إشبيلية التسجيل عبر الأرجنتيني إريك لاميلا في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة من الدولي المغربي يوسف النصيري، قبل أن يكمل المباراة بعد 8 دقائق بعشرة لاعبين اثر طرد السنغالي بابي غي بالبطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف على الأرجنتيني لوكاس بويه.

واستغل إلتشي النقص العددي في صفوف ضيفه ليدرك التعادل بفضل تيتي مورنتي (25).