وسجل قائد الريال سرخيو راموس هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء أحرزها في الدقيقة 73.

ومثل الانتصار خطوة عملاقة للفريق الملكي من أجل استعادة لقب الليغا حيث رفع رصيده إلى 77 نقطة بفارق 7 نقاط أمام برشلونة الثاني.

وهي المرة الثالثة منذ استئناف المنافسات، يفوز ريال بفضل ركلة جزاء من قائده وقطب دفاعه راموس الذي رفع رصيده من ركلات الجزاء الى 22 توالياً، ورصيده من الأهداف في الليغا هذا الموسم إلى 10.



ريال مدريد وأتلتيك بلباو - أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 90 + 7 - حكم المباراة خوزيه لويس غوزاليس أطلق صافرته معلناً نهايتها بفوز الفريق الملكي وهو الثالث والعشرين له منذ بداية الموسم مقابل 8 تعادلات و3 هزائم، كما أنه الانتصار السابع للفريق على التوالي منذ مباراته الأولى عقب العودة بعد استئناف الدوري الإسباني والتي كانت أمام إيبار في الرابع عشر من حزيران/يونيو الماضي.

الدقيقة 80 - نشاط ملحوظ لبلباو حيث حاول أصحاب الأرض إدراك التعادل سريعاُ وضغطوا بكامل خطوطهم إلا أن دفاع ريال مدريد المنظم تمكن من إبعاد الخطورة تماماً عن مرماه.

الدقيقة 73 حكم المباراة لجأ لتقنية الفيديو المساعدة ثم احتسب ركلة جزاء بعد عرقلة مارسيلو داخل الصندوق انبرى لها سيرخيو راموس محرزاً هدف السبق ليتنفس جمهور وعشاق الفريق الملكي الصعداء.

الدقيقة 65 - ارتفاع وتيرة اللعب، الظهير الأيسر لأتلتيك، يوري بيرشيش يسدد بيسراه مباشرة إلا أنها ذهبت في يد كورتوا.

بتسجيله 10 أهداف هذا الموسم، يكون سيرخيو راموس هو أول مدافع ينجح في الوصول لهذا العدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد منذ ماريانو برنيا مدافع خيتافي الذي أحرز 10 أهداف في موسم 2005-2006.

الدقيقة 60 - أخطر لقطات ريال مدريد في الشوط الثاني رودريغو توغل وانفرد من الجانب الأيمن إلا أن الحارس سيمون خرج في التوقيت المناسب وأمسك بالكرة.

الدقيقة 53 - ريال مدريد يحصل على أول ركلة ركنية منذ بداية المباراة نفذت بدون تهديد على مرمى بلباو إلا أنها مجدداً ارتدت بهجمة مرتدة سريعة ذهبت لراؤول غارسيا الذي لعبها أمامية للمنطلق ويليامس وكعادته كورتوا خرج في الوقت المناسب ممسكاً بالكرة بثبات.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع التعادل بدون أهداف

الدقيقة 46 - الظهور الأخطر لريال مدريد في الشوط الأول أسينسيو توغل من الجانب الأيسر بشكل رائع ورفعها كرة عرضية متقنة على رأس بنزيمه الذي ارتقى لها ووضعها بإتقان إلا أنها ذهبت إلى خارج الملعب على بعد سنتيمترات قليلة من مرمى الحارس أوناي سيمون.

الدقيقة 41 - خطة بلباو الهجومية تعتمد بشكل كامل على الهجمات الخاطفة والتمرير لويليامس السريع والقوي، ومن إحدى هذه الكرات كاد المهاجم الباسكي أن ينفرد إلا أن مدافع ريال مدريد ميليتاو تدخل في الوقت المناسب

الدقيقة 21 - تغيير اضطراري مبكر لبلباو خروج المدافع يراي ألفاريز وأوناي نونييز دخل إلى أرض الملعب بدلاً منه.

الدقيقة 17 - بلباو يقدم مباراة رائعة إلى الآن، راؤول غارسيا انبرى لكرة عرضية وسددها مباشرة قوية برأسه تصدى لها بثبات كورتوا منقذا مرماه من هدف التقدم لأصحاب الأرض.

الدقيقة 5 - انطلاقة نارية للمباراة المرتقبة بدأت بركلة حرة مباشرة انبرى لها ماركو أسينسيو تصدى لها حارس بلباو ببراعة وفشل كريم بنزيمه في إيداعها الشباك لترتد الكرة بهجمة خاطفة لبلباو وانتهت الكرة عند المهاجم المتميز إينياكي ويليامس الذي كاد أن يودعها الشباك إلا أن حارس الريال تيبو كورتوا تدخل في الوقت المناسب.

الدقيقة الأولى - حكم اللقاء خوزيه لويس غونزاليز يطلق صافرته معلناً انطلاق أحداث المباراة المرتقبة والاختبار الصعب لريال مدريد أمام مستضيفه بلباو.

ريال مدريد وأتلتيك بلباو - تشكيلة الفريقين

أتلتيك بلباو

LINE-UP I This is the starting 1⃣1⃣ chosen by Gaizka Garitano to get the three points against @realmadriden at San Mamés 🏟️#AthleticRealMadrid #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/YNNODHMkQd — Athletic Club (@Athletic_en) July 5, 2020

ريال مدريد