وسجّل كل من الفرنسي كريم بنزيمة (2) والبلجيكي إدين هازار (45) والكرواتي لوكا مودريتش (61) والكولومبي خاميس رودريغيز (90+2) أهداف الفريق الملكي في حين وقّع الفنزويلي داروين ماشيس (69 من ركلة جزاء) والبرتغالي دومينغوس دوارتي (77) هدفي غرناطة.

ورفع فريق العاصمة الإسبانية رصيده إلى 18 نقطة في ريادة الـ"ليغا" بفارق أربع عن أقرب مطارديه غرناطة في انتظار استكمال مباريات بقية المتراهنين على المراكز المتقدّمة على غرار أتلتيكو مدريد (14 نقطة) وبرشلونة وريال سوسييداد وإشبيلية (13 نقطة).

وهو الفوز الخامس لكتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الدوري هذا الموسم مقابل 3 تعادلات إذ لم يتعرّض الميرينغي لأي خسارة في البطولة المحلية.

وبذلك يكون ريال قد تجاوز فترة الشك التي مرّ بها منذ فترة قصيرة إثر تكبّد تعادلين متتاليين الأول كان أمام أتلتيكو مدريد (0-0) في الليغا ثمّ أمام كلوب بروج (2-2) في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل تعرّض غرناطة (14 نقطة) لخسارته الثانية في الـ"ليغا" هذا الموسم مقابل 4 انتصارات وتعادلين.



أحداث مباراة ريال مدريد وغرناطة



نهاية المباراة بفوز ريال مدريد على غرناطة 4-2...

الدقيقة 92: الكولومبي خاميس رودريغيز يسجّل رابع أهداف الميرينغي (4-2)

الدقيقة 77: غرناطة يعود بقوة في المباراة...البرتغالي دومينغوس دوارتي يوقّع ثاني أهداف الفريق الضيف

الدقيقة 69: حارس ريال ألفونس أريولا يقوم بخطأ كبير يكلف فريقه هدفاً من علامة الجزاء بواسطة الفنزويلي داروين ماشيس

الدقيقة 61: الكرواتي لوكا مودريتش يوقّع الهدف الثالث لريال مدريد...

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: ريال مدريد يتقدم بثنائية نظيفة على غرناطة

دق 46 - هدف ثان للملكي: في الوقت القاتل للشوط الأول.. البلجيكي إدين هازار يعلن عن نفسه بتوقيع أول أهدافه بقميص الـ"روخي بلانكوس" من كرة ساقطة ذكية.

دق 26: كارفاخال مجدداً وجهاً لوجه مع الحارس روي سيلفا بعد عمل جماعي منسق، وتسديدة ظهير "الميرنغي" تصطدم بيقظة حارس الضيوف.

دق 16: بنزيمة يواصل نشاطه وعرضيته الذكية داخل المنطقة وجدت في طريقها رأسية الشاب فالفيردي الذي لم يوفق في مغالطة حارس غرناطة المتمركز جيداً.

دق 12: داني كارفاخال ينطلق من الجهة اليمنى لدفاع غرناطة ويسدد بشكل مباشر باتجاه المرمى ولكن الحارس روي سيلفا أنقذ الموقف.

دق 2 - هدف أول مبكر لريال مدريد: "الملكي" يرفض منح غرناطة فرصة التقاط الأنفاس وكريم بنزيمة يفتتح باب التسجيل بلمسة واحدة بعد بينية رائعة من الويلزي غاريث بايل.

بداية المباراة

ريال مدريد - غرناطة.. تشكيلتا الفريقين