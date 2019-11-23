على ملعب "سانتياغو برنابيو"، تأخّر "الملكي" مبكراً في النتيجة عندما باغته مهاجم الضيوف ويليان جوزي الذي استثمر خطأ فادحاً في التمرير من القائد سيرخيو راموس (2)، ولكنّ القنّاص كريم بنزيمة أدرك التعادل من رأسية متقنة (37)، وتقدّم الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي للريال بالهدف الثاني بعد تسديدة اصطدمت بالدفاع (48)، قبل أن يؤمّن الكرواتي لوكا مودريتش الفوز بتسديدة قوية (74).

بهذا الفوز، بلغ ريال مدريد نقطته الـ28 معادلاً المتصدر برشلونة الذي فاز اليوم في وقت سابق بصعوبة على ليغانيس (2-1)، أمّا ريال سوسييداد فقد توقف رصيده عند 23 نقطة في المركز الخامس.

ملخص المباراة

أكد النادي الملكي استعداده لاستضافة باريس سان جرمان الفرنسي الثلاثاء في قمة الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري الأبطال، بفوزه المستحق على ضيفه الباسكي في مباراة فرض فيها الكرواتي لوكا مودريتش نفسه نجما بتمريرتين حاسمتين وهدف.

وبكر ريال سوسييداد بالتسجيل بعد دقيقة و50 ثانية عندما استغل لاعب السابق البرازيلي ويليان جوزيه كرة خاطئة من القائد سيرخيو راموس الى حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا فخطفها وراوغ الاخير وتابعها داخل المرمى الخالي (2).

وأنقذ كورتوا مرماه من هدف ثان عندما تصدى لتسديدة ويليان من مسافة قريبة بعد كرة خاطئة من مودريتش (15).

وكاد المدافع الفرنسي فيرلان مندي يدرك التعادل لريال مدريد من تسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة صدها الحارس أليكس روميرو وشتتها الدفاع (17)، وأخرى للبلجيكي إدين هازار من داخل المنطقة ارتدت من الحارس روميرو وشتتها الدفاع (26).

ورد سوسييداد بتسديدة قوية للاعبه المعار من النادي الملكي الدولي النروجي مارتن اوديغارد من خارج المنطقة ابعدها كورتوا (28).

ونجح بنزيمة في إدراك التعادل بكتفه من مسافة قريبة اثر ركلة حرة جانبية انبرى لها مودريتش (36).

وهو الهدف العاشر لبنزيمة هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين بفارق هدفين خلف نجم برشلونة الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي ومهاجم فياريال جيرار مورينو.

ونجح ريال مدريد في التقدم مطلع الشوط الثاني عندما سدد الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي كرة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بميكل اويارسابال وخدعت الحارس روميرو (48).

وجرب هازار حظه من تسديدة قوية من خارج المنطقة بين يدي روميرو (62).

ووجه مودريتش الضربة القاضية لضيوفه عندما مرر البديل الويلزي غاريث بايل كرة عرضية داخل المنطقة هيأها بنزيمة برأسه لمودريتش الذي سددها "على الطائر" على يمين روميرو (74).