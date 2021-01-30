ريال مدريد يبحث عن مواصلة مطاردة المتصدّر "أتلتيكو" من قبل beIN SPORTS January 30, 2021 10:50 3:00 دقيقة من دون مدربه زين الدين زيدان الذي يتواصل غيابه بسبب إصابته بفيروس كورونا يستقبل ريال مدريد فريق ليفانتي ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الاسباني. النادي الملكي لا يريد التفريط في النقاط الثلاث تحسبا لأيّ تعثر لجاره أتلتيكو متصدّر الـ"ليغا". تقارير إخبارية أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني ريال مدريد ليفانتي -آخر الفيديوهات 3:16 دقيقة ليون يستعيد صدارة الـ"ليغ 1" مؤقتاً 1:00 دقيقة السويد والدنمارك في نهائي بطولة العالم لكرة اليد 0:20 دقيقة إصابة فيراتي وديالو بفيروس كورونا 0:26 دقيقة باريس سان جيرمان يكشف عن قميصه الجديد 1:38 دقيقة عدنان درجال في حوار خاص مع beIN SPORTS 0:43 دقيقة لا عقوبات في حق إبراهيموفيتش ولوكاكو 0:33 دقيقة أولسان هيونداي يصل الدوحة 3:25 دقيقة الأهلي المصري يحط الرحال في الدوحة 0:19 دقيقة تشالهانوغلو يتعافى من "كوفيد-19" 0:34 دقيقة تقارير: ملاك إنتر يفكرون في بيع النادي