ريال مدريد يبحث عن التعويض أمام إسبانيول من قبل beIN SPORTS March 10, 2023 20:33 2:49 دقيقة بعد أن غابت عنه الانتصارات في مبارياته الثلاث الأخيرة، ريال مدريد سيسعى جاهزاً لنيل نقاط مواجهته أمام إسبانيول، الباحث أيضاً عن النقاط للابتعاد أكثر عن مراكز الخطر. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد إسبانيول -آخر الفيديوهات 2:49 دقيقة ريال مدريد يبحث عن التعويض أمام إسبانيول 4:57 دقيقة ما هي تبعات اتهام برشلونة بالفساد؟ 0:43 دقيقة تونس في المركز الرابع لبطولة كأس إفريقيا للشباب 0:43 دقيقة القضاء الإسباني يتهم برشلونة بالفساد 0:36 دقيقة باريس سان جيرمان يعلن خضوع نيمار لعملية جراحية 1:13 دقيقة سيرو بورتينيو يعود بفوز ثمين من أرض فورتاليزا 1:22 دقيقة كولينا يرفض فكرة إيقاف الساعة أثناء اللعب 1:07 دقيقة غوارديولا يرشح ريال مدريد ويشيد بميسي 0:43 دقيقة بنزيمة يغيب عن مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول 0:42 دقيقة إصابة دورانت بالتواء في الكاحل