وحاول الفريقان كثيراً زيارة الشباك ولكن دون جدوى في ظل إضاعة الفرص وفقدان التركيز من الجانبين.

وأجرى مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان ستة تبديلات على التشكيلة التي خاضت المباراة الأخيرة ضد أتلتيك بيلباو (3-صفر) في الجولة الماضية أبرزها عودة الجناح الويلزي غاريث بايل، في حين جلس الثلاثي الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي مارسيلو على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين.

ولئن حافظ ريال مدريد على مركزه الثالث برصيد 64 نقطة فإنّ خيتافي بقي هو الآخر متشبثاً بالمركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بشكل مباشر وفي رصيده 55 نقطة متفوقاً بفارق المواجهات المباشرة عن إشبيلية الذي سحق في هذه المرحلة ضيفه رايو فاييكانو بخماسية دون رد.

ريال مدريد (0) - (0) خيتافي .. ملخص ابرز احداث المباراة

نهاية المباراة: التعادل السلبي يحسم المواجهة

ربع ساعة أخير لم يشهد أية فرص حقيقية للتسجيل.

- دق 73: خيتافي في أهم فرصة في المباراة يهدر التقدم في النتيجة على مناسبتين بقدمي مولينا وخايمي ماتا.

- دق 56: إيسكو في موقع مناسب داخل المنطقة يصطدم بتدخل دفاعي أنيق.

- دق 53: كاسيميرو يجرب حظة بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة وكاد كرته تغالط الحارس سوريا الذي وضع الكرة في الركنية بصعوبة بالغة.

- دق 50: الميرنغي يرد على خيتافي بتسديدة قوية وخطيرة من قدم إبراهيم دياز انحرفت عن المرمى بسنتيمترات قليلة.

- دق 47: كابريرا يدشن الشوط الثاني بتهديد مبكر لمرمى نافاس برأسية افتقدت للدقة المطلوبة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: (0-0)

- دق 38: كريم بنزيمة يعود لتهديد مرمى صاحب الأرض بكرة قريبة لم تشكل خطراً كبيراً على الحارس دافيد سوريا.

- دق 36: كاسيميرو كاد يفتتح باب التسجيل لمصلحة الملكي لولا القليل من الحظ.

- دق 31: بعد نصف كاملة اتسمت بالركود والملل في غياب الفرص الحقيقية للتهديف. خيتافي يرد على تهديد ريال مدريد الافتتاحي بمخالفة حرة مباشرة أنقذها الحارس كيلور نافاس بصعوبة.

- دق 1: ريال مدريد بلا مقدمات يبدأ بتهديد مبكر لمرمى خيتافي بتسديدة قريبة من كريم بنزيمة.

بداية المباراة

ريال مدريد - خيتافي .. تشكيلتا الفريقين