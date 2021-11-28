ريال مدريد وإشبيلية في مواجهة بنكهة الصدارة من قبل beIN SPORTS November 28, 2021 09:38 2:40 دقيقة بطموح مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، يستضيف ريال مدريد نادي إشبيلية في قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة. الفريق الأندلسي يأمل في العودة بانتصار من مدريد يمكنه من إزاحة النادي الملكي من الصدارة. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد إشبيلية -آخر الفيديوهات 1:22 دقيقة بيولي يحذّر من خطورة ساسوولو 2:53 دقيقة سان جيرمان يبحث عن مواصلة ألقه في الدوري الفرنسي 2:40 دقيقة ريال مدريد وإشبيلية في مواجهة بنكهة الصدارة 7:51 دقيقة مراسم تتويج بالميراس بلقب كأس ليبرتادوريس 4:27 دقيقة بالميراس يهزم فلامينغو ويتوج بلقب كأس ليبرتادوريس 1:02 دقيقة كيروش يؤكد على أهمية المشاركة في كأس العرب 5:06 دقيقة برشلونة يعود بفوز ثمين من معقل فياريال 0:59 دقيقة استمرار غياب فيراتي عن تشكيلة سان جيرمان 0:51 دقيقة جيرارد يواصل انطلاقته الرائعة مع أستون فيلا 0:30 دقيقة فالنسيا يواصل نتائجه المخيّبة