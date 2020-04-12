وأكدت التقارير الصحافية أن ريال مدريد لا يفكر في العودة حالياً حتى لا تكونَ هناك أيةُ مخاطر على صحةالجميع، وهو موقف كل مكونات النادي بما في ذلك الموظفون والمدربون واللاعبون الذين يتدربون في منازلهم.

وأشارت التقارير إلى أنه وباعتبار أن العاصمة الإسبانبة تعتبرُ بؤرةً للوباء فقد شدد ريال مدريد على أن تكون بروتوكولات العودة مختلفة وتمر بمرحلتين الأولى: هي طلبُ الإدارة إذناً من السلطات الصحية والحكومية، وفي حالِ إعطاء الضوء الأخضر يتم اللجوء إلى المرحلة الثانية المتمثلة في استشارة رئيس الخدمة الطبية في النادي ومدرب الفريق واللاعبين.