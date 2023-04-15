ريال مدريد لمصالحة جماهيره من بوابة قادش العنيد من قبل beIN SPORTS April 15, 2023 10:15 3:32 دقيقة يحل ريال مدريد ضيفاً على قادش في مبارة ذات أهمية متناقضة للطرفين، فإذا كانت نقاط المباراة تقرّب أصحاب الأرض من النجاة من السقوط فإنها لن تغير الكثير على ريال مدريد. تقارير إخبارية ريال مدريد قادش -آخر الفيديوهات 3:32 دقيقة ريال مدريد لمصالحة جماهيره من بوابة قادش العنيد 3:47 دقيقة باريس سان جيرمان يلاقي لانس في قمة مثيرة 0:39 دقيقة الشربيني في نصف نهائي بطولة بريطانيا للاسكواش 2:31 دقيقة هيت وتمبروولفز يكملان عقد المتأهلين 0:26 دقيقة الغرافة ينتزع انتصاراً ثميناً من الدحيل 0:41 دقيقة قطر ضمن المجموعة الثانية في كأس الكونكاكاف الذهبية 0:26 دقيقة تشلسي يلقي الضوء على زيارة كوليبالي لمسجد محلي 0:43 دقيقة مارتينيز يغيب عن مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم 2:31 دقيقة ستيليني يطالب لاعبي توتنهام بالفوز على بورنموث 1:36 دقيقة مدرب سوسييداد يشدد على أهمية مباراة ديربي الباسك